В департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга сменился руководитель

В департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга произошли структурные и кадровые изменения. Подписано соответствующее распоряжение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, документ утверждает организационную структуру департамента, штатную численность его работников и предельный фонд должностных окладов. Уже произошли кадровые изменения: начальником департамента назначен Михаил Губин, а его заместителем по архитектурной деятельности - Андрей Молоков, ранее возглавлявший данный департамент.

Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию будет Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию - Евгений Нестеров, а заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению - Сергей Малафеев. Начальником управления департамента по организации и контролю назначена Елена Мишина.

Как добавили в администрации, распоряжение вступает в силу начиная с 1 мая 2018 года.