В Челябинске актер Владислав Демин проведет бой по ММА

Актер театра и кино Владислав Демин проведет бой по правилам ММА в супертяжелом весе в Челябинске, сообщили Накануне.RU в областной федерации ММА.

Читайте также: Чемпионат России по ММА 2018 пройдет в Челябинске

Ранее Демин уже выступал на турнире по ММА в Челябинске в декабре 2017 года, где он одержал победу в суперфинале Уральской Лиги "REM-93" над российским спортсменом Романом Архафтом.

В столице Южного Урала с 12 по 13 мая пройдет чемпионат России по смешанному боевому единоборству 2018 года. Сразу после окончания финалов национального первенства 13 мая в ринг выйдут профессионалы. Соперниками россиян станут опытные бойцы из Южной Америки, Африки и Европы.