В Нижнем Новгороде задержана женщина, подозреваемая в убийстве своих малолетних детей

В Нижнем Новгороде задержана 27-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своих малолетних детей, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Нижегородской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, накануне в заброшенном овощехранилище в Семеновском районе Нижегородской области были обнаружены обгоревшие тела двух малолетних детей, по факту их насильственной смерти следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, утром 25 апреля около дома по пр. Бусыгина Автозаводского района областного центра, подозреваемая, находясь в салоне арендованной автомашины марки "Киа", руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына.

"В тот же день она попыталась избавиться от тел погибших детей: купив на автозаправочной станции в г. Н. Новгород жидкость для розжига, она выехала на автомашине, в салоне которой находились тела детей, в Семеновский район и в лесополосе около деревни Шалдеж подожгла малышей. Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в город", - говорится в сообщении.

Затем 26 апреля она на той же автомашине вывезла погибших детей в заброшенное строение, подожгла тела и скрылась с места происшествия.

"Подозреваемая созналась в содеянном. Следователям СК она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям. Она не трудоустроена, разведена", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем установлено, что ежемесячно женщина тратила более 40 тыс. рублей на аренду автотранспорта и незадолго до гибели своих детей она приобрела путевку для отдыха заграницей.

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения ее вменяемости. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.