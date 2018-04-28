Администрация Перми увеличит количество мест для размещения киосков с питьевой водой

Власти Перми провели встречу с владельцами сетей нестационарных торговых объектов, на которой обсудили проект схемы размещения НТО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев заверил, что администрация города заинтересована в размещении достаточного количества точек по продаже воды и подчеркнул, что изменения в правила благоустройства и содержания территории не устанавливают каких-либо новых запретов. Они исключительно фиксируют, что нецелевое использование земельных участков, которое и так является незаконным, на сегодняшний день будет считаться еще и нарушением Правил благоустройства и содержания территории.

Проект схемы размещения НТО вынесен на публичное обсуждение, чтобы власти и предприниматели совместно проработали вопрос возможных изменений. Администрация Перми готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня. Организована работа по дополнению проекта киосками по продаже воды с учетом предложений и пожеланий представителей отрасли. Кроме того, предприниматели выразили готовность перейти на вендинговые автоматы, на которые не распространяется действие правил благоустройства и содержания территории города Перми.

"Мы заинтересованы в диалоге с городской администрацией. Состоялась конструктивная встреча, на которой были сняты многие возникшие ранее вопросы. Предприниматели готовы к дальнейшему обсуждению", - отметил директор "КАСКАД +" Юрий Михеев.

Следующая встреча с представителями отрасли запланирована на май.

Напомним, после того, как был разработан проект схемы размещения НТО, ряд пермяков выразили недовольство, что с придомовых территорий могут исчезнуть киоски с питьевой водой. Жители микрорайона Вышка-2 записали видеообращение к президенту, с просьбой вмешаться в ситуацию. Власти города заверили, что проект еще обсуждается и мнения жителей будут учтены .