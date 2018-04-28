Свердловские спасатели приведены в режим повышенной готовности на майские праздники

Главное управление МЧС по Свердловской области и пожарно-спасательные подразделения приведены в режим повышенной готовности c 09.00 28 апреля до 09.00 3 мая. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по региону, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности горожан на период майских праздников.

В ведомстве организовано дежурство и созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

В праздничные дни на объектах проведения массовых мероприятий будут дежурить сотрудники МЧС.

Кроме того, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам будут патрулировать водоемы с целью недопущения происшествий и безопасного отдыха людей у воды.

Безопасность праздников круглосуточно будут обеспечивать почти две тысячи сотрудников МЧС и 580 единиц пожарной и спецтехники.