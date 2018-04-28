Шойгу и министр обороны Франции обсудили Сирию и вопросы безопасности

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли провела в пятницу телефонный разговор с главой Минобороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

"Министр Вооруженных сил Флоранс Парли переговорила со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Этот звонок стал продолжением недавних разговоров президента республики [Эмманюэля Макрона] с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении французского министерства, которое цитирует ТАСС.

Как подчеркнули в ведомстве, главной темой разговора стала сирийская проблематика.

"Двое министров обсудили ситуацию в Сирии, в частности, вопрос химического оружия, борьбу с терроризмом, региональную стабильность и необходимость улучшать гуманитарную обстановку. Они договорились оставаться в контакте", - заключили в министерстве вооруженных сил Франции.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, Шойгу и Парли обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, недавно Сергей Шойгу рассказал о наличии у террористов дронов дальностью действия до 100 км.