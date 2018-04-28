Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке на перекрестках

в этот день
28.04.18
12:06
В Екб.14:06
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Какой будет кадровая "рокировочка" не знает никто. Судачат все. После официального вступления в должность, 7 мая, Владимир Путин уже на следующий день озвучит приоритеты во внутренней политике России. И тогда начнутся кадровые перестановки в федеральных структурах власти. Со вступлением в новый большой политический цикл ожидаются кадровые изменения и в субъектах, при этом некоторые региональные управленцы уже готовятся "мигрировать" в Москву.
28.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 383



Новости
28.04.2018 10:49 Мск (12:49 Екб)
общество | В России
Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке на перекрестках
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

вафельная разметка на перекрестках (2018) | Фото: shutterstock.com

С 28 апреля в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые разрешают новую разметку на перекрестках из желтых пересекающихся линий - так называемую вафельницу, сообщает "Коммерсантъ".
Читайте также:

Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком "Участок перекрестка", в котором также использованы пересекающиеся линии. Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который "вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении". Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП - 1 тысяча рублей. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует.

Как сообщалось, "вафельная" разметка уже использовалась в Москве с 2015 года на 76 перекрестках в порядке эксперимента. Как сообщили изданию в ЦОДД, в результате скорость движения на пилотных перекрестках в утренние часы выросла на 80%, а вечером - на 15%.

вафельная разметка на перекрестках(2018)|Фото: shutterstock.com

При этом открытым остается вопрос о способе фиксации нарушений. По данным МВД, которые приводит издание, в 2016 году в России было выявлено 9,9 тысяч случаев нарушений при выезде на перекресток, в 2017 году - 6,9 тысяч, и все они фиксировались инспекторами. Камеры использовались для наблюдения за "вафельницами" в Москве только в 2015 году, они зафиксировали шесть тысяч нарушений. Позднее ГИБДД России направила в столичное управление инспекции письмо о нецелесообразности применения камер, так как они не могут достоверно определить, создал ли водитель помехи для других автомобилистов при выезде на перекресток. Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие "затор".

Между тем в столичном ЦОДД "Ъ" сообщили, что установка камер на перекрестках с "вафельной" разметкой прорабатывается, так как записи могут обеспечить дополнительную доказательную базу. В комитете по информации и связи Санкт-Петербурга планируют в конце 2018 года создать зону для проведения опытной эксплуатации камер, способных фиксировать выезд на перекрестки.

Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения касательно кругового движения автомобилей и новой разметки "вафельница".

Другие новости по темам: вафельница, пдд, разметка, перекрестки
28.04.2018 10:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:49 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 07:43 Мск
На российских дорогах появится желтая и синяя разметка








Добавить комментарий:

Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке на перекрестках
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+