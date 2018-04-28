Вступили в силу изменения в ПДД о вафельной разметке на перекрестках

С 28 апреля в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые разрешают новую разметку на перекрестках из желтых пересекающихся линий - так называемую вафельницу, сообщает "Коммерсантъ".

Новая разметка может наноситься в центре перекрестка и может дублироваться (опционально) новым дорожным знаком "Участок перекрестка", в котором также использованы пересекающиеся линии. Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который "вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении". Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП - 1 тысяча рублей. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует.

Как сообщалось, "вафельная" разметка уже использовалась в Москве с 2015 года на 76 перекрестках в порядке эксперимента. Как сообщили изданию в ЦОДД, в результате скорость движения на пилотных перекрестках в утренние часы выросла на 80%, а вечером - на 15%.

При этом открытым остается вопрос о способе фиксации нарушений. По данным МВД, которые приводит издание, в 2016 году в России было выявлено 9,9 тысяч случаев нарушений при выезде на перекресток, в 2017 году - 6,9 тысяч, и все они фиксировались инспекторами. Камеры использовались для наблюдения за "вафельницами" в Москве только в 2015 году, они зафиксировали шесть тысяч нарушений. Позднее ГИБДД России направила в столичное управление инспекции письмо о нецелесообразности применения камер, так как они не могут достоверно определить, создал ли водитель помехи для других автомобилистов при выезде на перекресток. Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие "затор".

Между тем в столичном ЦОДД "Ъ" сообщили, что установка камер на перекрестках с "вафельной" разметкой прорабатывается, так как записи могут обеспечить дополнительную доказательную базу. В комитете по информации и связи Санкт-Петербурга планируют в конце 2018 года создать зону для проведения опытной эксплуатации камер, способных фиксировать выезд на перекрестки.

Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения касательно кругового движения автомобилей и новой разметки "вафельница".