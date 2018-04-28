Прикамский агрохолдинг "Русь" будет выпускать до 100 тонн молока в сутки

Агрохолдинг "Русь" благодаря строительству молочной фермы в Кунгурском районе Пермского края увеличит производство молока до 100 т в сутки. Об этом гендиректор предприятия рассказал губернатору региона Максиму Решетникову во время рабочей поездки главы Прикамья в агрохолдинг.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, глава Прикамья осмотрел производственные мощности агрохолдинга, пообщался с руководством и коллективом фермы. Молочное производство – это локомотив развития сельского хозяйства края, отметил Максим Решетников.

"У нас сформировался пласт собственников и хозяйств, которые адаптировались к новым условиям и весьма успешно работают,предприятия развиваются. Сельское хозяйство на Урале – это очень тяжелый труд. Те хозяйства, которые достигают успехов, делают это благодаря позиции собственников, которые верят в свое дело, благодаря коллективам, которые внедряют современные технологии", - сказал он.

Глава Прикамья добавил, что роль краевых властей – поддержка аграриев и помощь в поиске новых рынков сбыта. В частности, губернатор напомнил о мерах финансовой поддержки в крае: помимо субсидий предприятиям, производящим молоко, в размере 1 руб. 46 копеек на литр молока, в этом году краевые власти установили минимальную закупочную стоимость литра молока-сырья на переработку. В случае снижения средней закупочной цены в марте-мае ниже 22 руб., аграриям будет выплачена разница из бюджета региона на один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, но не более 70 копеек. Также правительство консультирует аграриев.

Так, с помощью властей "Русь" сформировала пакет документов и оформила заявку на соискание федеральной субсидии. Предприятие получило 840 млн руб. льготного инвестиционного кредита под 1,5% годовых. Средства аграрии намерены направить на погашение инвестиционных вложений, которые были сделаны при строительстве животноводческого комплекса в Кунгурском районе. По словам генерального директора Андрея Витюховского, инвестиционный проект позволит предприятию приблизится к плановому показателю в 100 т молока в сутки. "Сейчас весь агрохолдинг "Русь" производит порядка 75 т молока в сутки – это почти 6% от всего объема молока, производимого в Пермском крае. Планируем увеличить производство еще на 12 тыс. т в год", — добавил Андрей Витюховский.

"Русь" — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Агрохолдинг стал лидером по объемам производства молока за 2017 г., выпустил более 19 тыс. т.