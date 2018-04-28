Установлен источник отравления детей в екатеринбургской школе-интернате

Норовирус стал причиной заболевания в екатеринбургской школе-интернате. Установлено, что 19 и 20 апреля 13 школьников обратились к медицинскому работнику с жалобами на температуру, жидкий стул и рвоту. Все заболевшие были госпитализированы со средней степенью тяжести. На 27 апреля новых случаев заболевания не зарегистрировано, все госпитализированные выписаны из лечебно-профилактического учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Причиной заболевания стал норовирус. Источником инфекции явился носитель норовирусной инфекции из числа персонала пищеблока образовательного учреждения.

Материалы дела переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности образовательного учреждения.

Приказом директора школа-интернат закрыта с 20 по 27 апреля. По предписанию Северного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора в школе проведены дезинфекционные мероприятия. За контактными детьми установлено медицинское наблюдение по месту жительства.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Следственный комитет организовал проверку по факту ухудшения состояния здоровья воспитанников школы-интерната.