В Тюменской области с 29 апреля вводится особый противопожарный режим

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территориях региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

С 29 апреля особый режим вводится на территории Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа.

С 5 мая особый режим вводится в северной части региона — в Вагайском, Тобольском и Уватском районах.

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности - после того, как растаял снег в регионе появились обширные площади с сухой травой.

На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение для тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Кроме того, в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий. Нарушителям грозит штраф.

Документом предусматриваются дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского отдыха и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам водоснабжения, организация работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

Глава региона призвал жителей области с пониманием и ответственнее относиться к профилактике пожаров и их недопущению в лесах.

"К сожалению, год от года наибольшее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем и нарушений установленных требований",- подчеркнул Владимир Якушев.