Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страховых услуг у двух страховых компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Так, Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; а также на осуществление добровольного имущественного страхования АО АСК "Инвестстрах". Решение принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Также отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; осуществление добровольного имущественного страхования и страхования ОСАГО у ООО СК "Дальакфес".

Кроме того, ЦБ решил приостановить действие лицензии у "Центрального страхового общества" до устранения выявленных нарушений при предоставлении разного вида страховых услуг. Для компании установлен десятидневный срок для устранения этих нарушений. В Общество назначена временная администрация.