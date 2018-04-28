На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 29 апреля. Порывы ветра могут достигать до 23-28 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным Челябинского ЦГМС ночью и днем 29 апреля на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, с отдельными порывами до 23-28 м/с.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Если сильный ветер застал на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.