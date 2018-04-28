На УВЗ прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства

На Уралвагонзаводе прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых вагонов – 2018".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, состязания прошли в два этапа. В теоретической части 38 участников из разных городов России отвечали на вопросы по правилам технической эксплуатации и порядку осмотра вагонов. Показать свои знания и умения на практике они смогли непосредственно на производственных площадях Уралвагонзавода. За определенное время участники должны были проверить вагон 12-196-01 с большим пробегом по 12 позициям и выявить неисправности. По сумме баллов за обе части конкурса были определены 24 финалиста. Оценивал участников экспертный совет, который возглавил профессор Уральского государственного университета путей сообщения Евгений Малыгин.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, где представители органов власти, образования и науки, железнодорожники и производители обсудили модернизацию, эксплуатацию и ремонт подвижного состава.

Заместитель главного инженера по вагоностроению Уралвагонзавода Ярослав Рыдлевский и заместитель генерального директора по конструкторской документации – главный конструктор ООО "УКБВ" Александр Дорожкин презентовали участникам инновационный полувагон 12-196-02. Они также обсудили перспективы увеличения пропускной способности железных дорог, возможность применения электроники на инновационных вагонах.

И эксперты, и участники остались довольны конкурсом и местом его проведения. Они отметили важность организации такого мероприятия на базе крупнейшего в стране производителя подвижного состава.

"УВЗ – это легенда! Для нас праздник здесь побывать. Это колыбель российского вагоностроения. Громадный завод с богатым опытом. Едешь по предприятию – и душа радуется: везде стоят новые вагоны. Красота!", - отметил бригадир по ремонту подвижного состава ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" Сергей Косянюк.

"Вагоны производства Уралвагонзавода – самые лучшие и надежные", - поделились своими впечатлениями из опыта работы делегаты от ООО "Каширский вагоноремонтный завод "Новотранс".

"Уралвагонзавод - производитель подвижного состава, и профессия осмотрщика вагонов очень важна для нас – это безопасность движения на железных дорогах. Поэтому проведение конкурса на площадях предприятия для нас очень актуально. Мы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов о проведении отборочного тура", - подчеркнул директор по транспорту Уралвагонзавода Евгений Зенков.