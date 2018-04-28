На УВЗ прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства

в этот день
28.04.18
12:12
В Екб.14:12
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Какой будет кадровая "рокировочка" не знает никто. Судачат все. После официального вступления в должность, 7 мая, Владимир Путин уже на следующий день озвучит приоритеты во внутренней политике России. И тогда начнутся кадровые перестановки в федеральных структурах власти. Со вступлением в новый большой политический цикл ожидаются кадровые изменения и в субъектах, при этом некоторые региональные управленцы уже готовятся "мигрировать" в Москву.
28.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 383

На УВЗ прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых вагонов – 2018".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, состязания прошли в два этапа. В теоретической части 38 участников из разных городов России отвечали на вопросы по правилам технической эксплуатации и порядку осмотра вагонов. Показать свои знания и умения на практике они смогли непосредственно на производственных площадях Уралвагонзавода. За определенное время участники должны были проверить вагон 12-196-01 с большим пробегом по 12 позициям и выявить неисправности. По сумме баллов за обе части конкурса были определены 24 финалиста. Оценивал участников экспертный совет, который возглавил профессор Уральского государственного университета путей сообщения Евгений Малыгин.

Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, где представители органов власти, образования и науки, железнодорожники и производители обсудили модернизацию, эксплуатацию и ремонт подвижного состава.

Заместитель главного инженера по вагоностроению Уралвагонзавода Ярослав Рыдлевский и заместитель генерального директора по конструкторской документации – главный конструктор ООО "УКБВ" Александр Дорожкин презентовали участникам инновационный полувагон 12-196-02. Они также обсудили перспективы увеличения пропускной способности железных дорог, возможность применения электроники на инновационных вагонах.

И эксперты, и участники остались довольны конкурсом и местом его проведения. Они отметили важность организации такого мероприятия на базе крупнейшего в стране производителя подвижного состава.

Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

"УВЗ – это легенда! Для нас праздник здесь побывать. Это колыбель российского вагоностроения. Громадный завод с богатым опытом. Едешь по предприятию – и душа радуется: везде стоят новые вагоны. Красота!", - отметил бригадир по ремонту подвижного состава ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" Сергей Косянюк.

"Вагоны производства Уралвагонзавода – самые лучшие и надежные", - поделились своими впечатлениями из опыта работы делегаты от ООО "Каширский вагоноремонтный завод "Новотранс".

Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Уралвагонзавод - производитель подвижного состава, и профессия осмотрщика вагонов очень важна для нас – это безопасность движения на железных дорогах. Поэтому проведение конкурса на площадях предприятия для нас очень актуально. Мы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов о проведении отборочного тура", - подчеркнул директор по транспорту Уралвагонзавода Евгений Зенков.

Другие новости по темам: Уралвагонзавод, Всероссийский конкурс профессионального мастерства, вагоны
28.04.2018 10:00 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
12:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На УВЗ прошел отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+