США потребуют от России открыть заблокированный маршрут для самолетов

Помощник госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх заявила, что Госдеп ждет переговоров с Россией по вопросу пересечения российского воздушного пространства американскими авиаперевозчиками.

Сингх отметила, что Россия согласилась возобновить три из четырех маршрутов пролета, а из-за отсутствия авиасообщения по четвертому грузовые перевозчики США вынуждены использовать более дорогой путь.

По ее словам, Вашингтон пытается выяснить, почему Россия не возобновила этот грузовой маршрут и почему Москва не желает подписывать долгосрочные соглашения на полеты, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Между тем, напомним, неделю назад авиасообщение между РФ и США оказалось на грани срыва. "Аэрофлот" заявил, что не может получить рабочие визы для экипажей. В Кремле обвинили США в намеренном создании трудностей с визами для пилотов.