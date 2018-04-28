В Тобольске из окна квартиры на втором этаже выпал ребенок

Трагедия в Тобольске: из окна квартиры на втором этаже дома №6 в четвертом микрорайоне выпал мальчик, передает корреспондент Накануне.RU.

"Около 20.00 27 апреля из больницы поступило сообщение о том, что к ним "Скорая" доставила семилетнего мальчика с травмами. Он получил их в результате падения из окна квартиры на втором этаже. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности", - рассказала Накануне.RU глава пресс-службы полиции Тюменской области Светлана Новик.

Она уточнила: в семье всего трое детей, в момент падения ребенка родителей не было дома.