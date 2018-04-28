На Среднем Урале прокуратура заставила чиновников назначить пенсионерке социальные выплаты ко Дню Победы

На Среднем Урале прокуратура защитила права 76-летней пенсионерки на получение социальных выплат ко Дню Победы. Пожилая женщина обратилась с заявлением в надзорное ведомство.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, заявительница относится к так называемой категории "дети войны": ее отец 1915 года рождения, уроженец Викуловского района, служил рядовым в годы Великой Отечественной войны. Проявив геройство и мужество на фронте, умер в плену в мае 1943 года.

Сначала пенсионерка обратилась в управление социальной защиты населения о назначении ей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы, но в связи с расхождением ее анкетных данных с данными отца в назначении выплат ей отказали. Тогда прокуратура, внимательно изучив все документы, направила в суд заявление об установлении факта родственных отношений. В результате родственную связь между заявительницей и ее умершим отцом-фронтовиком удалось доказать.

Как отметили в надзорном ведомстве, признание женщины дочерью участника боевых действий теперь позволяет ей претендовать на получение единовременных денежных выплат в связи с годовщинами победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.