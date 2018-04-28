В Екатеринбурге защитники телебашни просят лишить Козицина звания Почетного гражданина города

Защитники снесенной телебашни в Екатеринбурге создали петицию с требованием лишить гендиректора УГМК Андрея Козицина звания "Почетный гражданин Екатеринбурга". Общественники поясняют такое решение тем, что компания Козицина проигнорировала мнение горожан.

"Решение о сносе принималось кулуарно, мнение представителей профессионального архитектурного сообщества и горожан при этом было цинично проигнорировано. Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, башня была разрушена", - сообщается в тексте петиции, созданной на Change.org.

Напомним, что инициатором сноса телебашни выступала именно Уральская горно-металлургическая компания во главе с Андреем Козициным – руководителем компании. Согласно тексту петиции, защитники башни считают подобное отношение к городской культурной среде несовместимым со званием Почетного гражданина Екатеринбурга.

На сегодняшний день петицию подписали 175 человек.

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвали 24 марта, а 27 апреля было снесено ее основание.