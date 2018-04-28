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Ямал выкупит допэмиссию "Корпорации развития" в 2018 году за счет средств "Сотрудничества"
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Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова (2017) | Фото: Накануне.RU

Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область и "Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") заключили соглашение о взаимных обязательствах, касающееся достройки объектов инфраструктуры трубопроводной системы "Заполярье – Пурпе". Ямал взял на себя обязательства по выкупу дополнительной эмиссии ценных бумаг "КР" до конца 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU
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"Корпорация развития" в декабре 2015 г. зарегистрировала допэмиссию в размере 8 508 657 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, которая так и не была выкуплена. Акции размещаются по закрытой подписке в пользу Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Регионы-акционеры договорились за счет денежных средств, полученных от оплаты акций компании, достроить объекты, указанные в шестистороннем соглашении с "Транснефтью".

Ямало-Ненецкий автономный округ до 7 декабря 2018 г. приобретет в собственность 1 226 360 акций "КР", говорится в проекте соглашения, который накануне одобрило правительство ХМАО. 1,2 млрд руб. на выкуп акций Ямалу фактически предоставит Ханты-Мансийский автономный округ через перераспределение оставшихся после исполнения программы "Струдничество" в 2017 г. средств в пользу Ямала. Транш проведет правительство Тюменской области, как куратор межрегиональной программы. После оплаты ценных бумаг ЯНАО передаст их в собственность Югры. Ханты-Мансийский автономный округ уже внес соответствующие предложения по корректировке программы "Сотрудничество".

Напомним, решение о привлечении "Корпорации развития" к строительству инфраструктурных объектов нефтепровода "Заполярье — Пурпе" было принято в 2011 г. "Корпорация развития" строит ряд инфраструктурных объектов для обслуживания нефтепровода.

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28.04.2018 10:28 Мск | Салехард | Алёна Ласкутова
12:28 Екб


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Ямал выкупит допэмиссию "Корпорации развития" в 2018 году за счет средств "Сотрудничества"
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