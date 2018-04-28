В Екатеринбурге пропал ученик лицея №173. Приметы

В Екатеринбурге пропал лицеист. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается несовершеннолетний Александр М. 2003 года рождения, который еще 12 апреля ушел из лицея №173 по улице Народной Воли, 21. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

На розыск учащегося ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Организованы необходимые мероприятия для установления местонахождения ушедшего подростка, а также его возвращения законным представителям.

Приметы юноши: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. Особые приметы: шрам 0,5 см на левом веке, родинка в виде точки на левой щеке. Был одет в куртку с капюшоном зеленого цвета, штаны трикотажные зеленого цвета, на одной из штанин надпись большими белыми буквами, белые кроссовки. При себе имел рюкзак зеленого цвета с учебными принадлежностями.

"При наличии каких-либо сведений о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо сообщать по телефонам: 356-42-05 (дежурная часть ОП №5), 8-906-811-17-29 (ПДН) или 02", - добавили в МВД.