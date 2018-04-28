В Кремле обсуждают смену главы управления внутренней политики

в этот день
28.04.18
10:26
В Екб.12:26
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Ложь в законе и лицензия на правду Сенатор Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт заявила о разработке поправки в КоАП об административном наказании за распространение недостоверной информации. Сама госпожа Гехт является автором этой законодательной инициативы. Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50−100 тыс. руб.
28.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 377



Новости
28.04.2018 09:22 Мск (11:22 Екб)
политика | В России
В Кремле обсуждают смену главы управления внутренней политики
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Александр Харичев, Росатом (2016) | Фото: kommersant.ru

В Кремле может смениться начальник управления по внутренней политике (УВП): Андрея Ярина, как ожидается, сменит его заместитель Александр Харичев. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников, близких к президентской администрации.
Читайте также:

По информации собеседников издания, такой вопрос в настоящее время обсуждается.

Харичев был назначен замначальника УВП в январе 2017 года и отвечает там за избирательные кампании. Он считается человеком, близким к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему в Кремле внутреннюю политику.

По информации источников издания, Кириенко уже "водил Харичева на смотрины к президенту". "После успешно проведенной президентской кампании Кириенко додавил, чтобы его человек был назначен на пост главы УВП", - сказал собеседник, близкий к администрации президента.

Он отметил, что решение о назначении Харичева было принято еще до того, как в интернете появилась видеозапись, на которой глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун говорит, что Ярин якобы давил на него и требовал написать заявление об отставке. Официально на новый пост Харичева могут назначить после инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Останется ли Ярин в администрации президента, пока не ясно.
Собеседники отмечают, что к Ярину тоже вопросов нет.

По данным бывшего федерального чиновника, назначения Харичева Кириенко добивается давно. "По итогам хороших выборов он имеет право попросить "своего" начальника управления. Отдельная же встреча с президентом, скорее всего, означает грядущее назначение", - сказал он.

На президентских выборах Ярин был главой аппарата предвыборного штаба Путина, а Харичев, как рассказал близкий к администрации человек, курировал кампанию в регионах и мобилизацию избирателей. "Основной опорой Кириенко, отвечавшего за проведение выборов, был Харичев, и он великолепно справился с этой задачей", - сказал собеседник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить информацию о встрече Путина с Кириенко и Харичева заявил, что подобные сообщения не комментирует.

Другие новости по темам: андрей ярин, александр харичев, сергей кириенко, управление внутренней политики, кремль
28.04.2018 09:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Кремле обсуждают смену главы управления внутренней политики
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+