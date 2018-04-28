В Кремле обсуждают смену главы управления внутренней политики

В Кремле может смениться начальник управления по внутренней политике (УВП): Андрея Ярина, как ожидается, сменит его заместитель Александр Харичев. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников, близких к президентской администрации.

По информации собеседников издания, такой вопрос в настоящее время обсуждается.



Харичев был назначен замначальника УВП в январе 2017 года и отвечает там за избирательные кампании. Он считается человеком, близким к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему в Кремле внутреннюю политику.

По информации источников издания, Кириенко уже "водил Харичева на смотрины к президенту". "После успешно проведенной президентской кампании Кириенко додавил, чтобы его человек был назначен на пост главы УВП", - сказал собеседник, близкий к администрации президента.

Он отметил, что решение о назначении Харичева было принято еще до того, как в интернете появилась видеозапись, на которой глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун говорит, что Ярин якобы давил на него и требовал написать заявление об отставке. Официально на новый пост Харичева могут назначить после инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Останется ли Ярин в администрации президента, пока не ясно.

Собеседники отмечают, что к Ярину тоже вопросов нет.

По данным бывшего федерального чиновника, назначения Харичева Кириенко добивается давно. "По итогам хороших выборов он имеет право попросить "своего" начальника управления. Отдельная же встреча с президентом, скорее всего, означает грядущее назначение", - сказал он.

На президентских выборах Ярин был главой аппарата предвыборного штаба Путина, а Харичев, как рассказал близкий к администрации человек, курировал кампанию в регионах и мобилизацию избирателей. "Основной опорой Кириенко, отвечавшего за проведение выборов, был Харичев, и он великолепно справился с этой задачей", - сказал собеседник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить информацию о встрече Путина с Кириенко и Харичева заявил, что подобные сообщения не комментирует.