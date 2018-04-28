Судебные приставы Прикамья опечатали пожароопасную гостиницу с баней и баром

Судебные приставы Прикамья приостановили работу пожароопасной гостиницы с баней "Жара" и баром "Бенц Клуб", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В отдел судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам поступил исполнительный документ о запрете эксплуатации здания, расположенного в Осе по адресу ул. Маяковского, 60а. В здании располагается небольшая гостиница, где можно разместиться на ночь, баня "Жара" и бар "Бенц Клуб".

Владелец озаботился досугом посетителей, однако забыл о праве граждан на безопасный отдых. В ходе проверки сооружения было выявлено 99 нарушений пожарной безопасности, среди которых узкие проходы, отсутствие запасных выходов, открытая проводка в подсобных помещениях.

Все двери здания опечатаны на неустановленный срок. Сотрудники ФССП следят за исполнением требований исполнительного листа.



Желая исправить сложившуюся ситуацию, хозяин комплекса ходатайствовал о предоставлении допуска для проведения работ по устранению нарушений. Под контролем судебных приставов в здании проводятся ремонтные работы по ликвидации пожароопасных ситуаций.

Напомним, проверки ТРЦ и мест отдыха людей во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".