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Новости
28.04.2018 09:28 Мск (11:28 Екб)
общество | Челябинская область
128,7 тысяч зрителей. На юниорском чемпионате мира в Челябинской области установлен рекорд по посещаемости
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Борис Дубровский, Владислав Третьяк, юниорский чемпионат мира по хоккею, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Юниорский чемпионат мира по хоккею в Челябинской области побил рекорд по посещаемости матчей. Такие данные были озвучены федерацией хоккея России, сообщили Накануне.RU в оргкомитете соревнований.
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По итогам семи игровых дней матчи юниорского чемпионата посетило 128 тыс. 703 зрителей. Предыдущий рекорд по посещаемости был в Белоруссии в 2010 году - 115 тыс. 140 человек.

"Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал – это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им", – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи чемпионата.

Другие новости по темам: хоккей, чемпионат мира, Вадим Евдокимов, посещаемость, билеты, рекорд.
28.04.2018 09:28 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:28 Екб


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128,7 тысяч зрителей. На юниорском чемпионате мира в Челябинской области установлен рекорд по посещаемости
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