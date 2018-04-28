128,7 тысяч зрителей. На юниорском чемпионате мира в Челябинской области установлен рекорд по посещаемости

Юниорский чемпионат мира по хоккею в Челябинской области побил рекорд по посещаемости матчей. Такие данные были озвучены федерацией хоккея России, сообщили Накануне.RU в оргкомитете соревнований.

По итогам семи игровых дней матчи юниорского чемпионата посетило 128 тыс. 703 зрителей. Предыдущий рекорд по посещаемости был в Белоруссии в 2010 году - 115 тыс. 140 человек.

"Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал – это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им", – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи чемпионата.