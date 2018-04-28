Губернатор Евгений Куйвашев выйдет на первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге

Во вторник, 1 мая, губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области примут участие в первомайской демонстрации в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, первые лица области по традиции пройдут в колонне от улицы Пушкина до Площади 1905 года, где в 10.00 начнется первомайский митинг.

По данным областной Федерации профсоюзов, возглавят колонны знаменосцы с флагами ФПСО и Свердловской области. Среди них - выпускник школы молодого профсоюзного лидера ФПСО, профгруппорг первичной профорганизации артели старателей "Нейва", маркшейдер Максим Рыков, совершивший восхождение на Эльбрус в честь 100-летия ФПСО. Также знамена в этот день понесут победитель областного конкурса федерации "Студент года-2018", студентка УрГПУ Екатерина Вараксина; председатель профкома детской филармонии Наталья Гулина; заместитель председателя Молодежной комиссии профкома УОМЗ, ведущий инженер-технолог Денис Барановский.

После знаменосцев впервые за последние десятилетия пройдет "коробка" спортсменов. Реконструкция спортивных пирамид первомайских демонстраций 20-40-х годов прошлого века будет посвящена сразу двум знаменательным событиям этого года: 100-летию ФПСО и предстоящему чемпионату мира по футболу. Среди спортсменов - воспитанницы спортшколы имени сестер Назмутдиновых. А откроет митинг председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских.

Добавим, демонстрация в этом году пройдет под лозунгом "За достойный труд! За справедливую социальную политику!".