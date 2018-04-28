"Ведут себя как слон в посудной лавке": депутат Госдумы призвал к отставке главы Роскомнадзора

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин недоволен работой главы Роскомнадзора Александра Жарова. По его мнению, нужно открыто ставить вопрос о кадровых изменениях в надзорном ведомстве, так как скандальная блокировка Telegram лишает пользователей интернета удобных мессенджеров.

"Неделю не могу зайти в YouTube с компьютера. Мне это нужно даже не ради развлечения, а потому, что там достаточно большой рабочий архив. И эта ситуация длится с начала так называемой "блокировки Telegram". Роскомнадзор уже вторую неделю пытается заблокировать мессенджер Павла Дурова, но у многих, как и у меня на телефоне, он продолжает работать даже без VPN и прочих ухищрений. Зато под ударами надзорного органа "падали" вполне законопослушные сервисы", - написал в Facebook депутат.

В связи с этим Ионин призывает отправить в отставку главу Роскомнадзора.

"Необходимо открыто ставить вопрос о соответствии руководства РКН занимаемым должностям с точки зрения профессиональных качеств. Если при блокировке одного мессенджера они ведут себя как "слон в посудной лавке" - стоит взяться за кадровые изменения в надзорном ведомстве", - заявил Дмитрий Ионин.