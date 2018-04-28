Дизайнер Артемий Лебедев назвал Ноябрьск "жопой мира". Нелестный комментарий о городе он опубликовал на своей странице в facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

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Лебедев оценил новый концепт авиакомпании "ЮТэйр", перевозчик запустил рекламу под слоганом "Туда, где вас ждут".

"Так как "Ютейр" обычно летает во всякие жопы типа Усть-Кута или Ноябрьска, картинками Эйфелевой башни или водами Мальдив они решили в этот раз не баналить своего пассажира. А напечатали прям реальный чеснок – говеные пятиэтажки с застекленными балконами. Это и есть наша страна, именно так живут наши предки и другие родственники. И – что ж делать – именно сюда и летает "Ютейр", - написал Лебедев.

Напомним, Ноябрьск уже попадал под уничижительную критику столичных "звезд". 6 февраля 2017 г. на "ТНТ" состоялась премьера сериала "Адаптация", действие которого разворачивается в ямальском городе. В тизере проекта "столица "Газпрома" была представлена, как город, где "алкоголь пьют как воду", вай-фай в клубе можно "поймать" лишь в кабинке туалета.

"Зачем показывать северную глубинку хуже, чем она есть, мотивируя это тем, что так ее может увидеть американец, если глубинка не совсем глубинка и тот же американец ее вполне может увидеть так, как она есть? И почему русский сериал, снятый для российского зрителя, ориентируется на виденье американца?" – писали тогда жители в соцсетях.

Ноябряне объявили бойкот сериалу и запустили хештег #ЯмалЛучшеЧемВКино, по которому публиковали фото из Ноябрьска и других городов. Режиссер "Адаптации" Федор Стуков рассказал в интервью Накануне.RU, что у него не было замысла показывать город хуже, чем он есть на самом деле.