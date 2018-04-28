Бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы пойдут под суд

в этот день
28.04.18
10:27
В Екб.12:27
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Ложь в законе и лицензия на правду Сенатор Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт заявила о разработке поправки в КоАП об административном наказании за распространение недостоверной информации. Сама госпожа Гехт является автором этой законодательной инициативы. Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50−100 тыс. руб.
28.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 377

Бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы пойдут под суд
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото:

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны, не прекративших драку, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре.
Читайте также:

По версии следствия, сотрудники вневедомственной охраны приехали по вызову по время конфликта, но предотвращать драку не стали и просто уехали.

"В результате неисполнения сотрудниками вневедомственной охраны своих обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура Хабаровского края направила уголовное дело в суд.

Сотрудники вневедомственной охраны обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям.

Позже следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер.

Другие новости по темам: андрей драчев, хабаровск, сотрудники вневедомственной охраны
28.04.2018 08:45 Мск | Хабаровск | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.12.2017 10:22 Мск
Дело об убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева направлено в суд

Ранее 09.10.2017 10:25 Мск
Следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева

Ранее 21.09.2017 01:35 Мск
Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева проведет под стражей два месяца

Ранее 19.09.2017 09:17 Мск
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева сдался следователям








Добавить комментарий:

Бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы пойдут под суд
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+