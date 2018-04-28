Бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы пойдут под суд

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны, не прекративших драку, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре.

По версии следствия, сотрудники вневедомственной охраны приехали по вызову по время конфликта, но предотвращать драку не стали и просто уехали.

"В результате неисполнения сотрудниками вневедомственной охраны своих обязанностей один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура Хабаровского края направила уголовное дело в суд.

Сотрудники вневедомственной охраны обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям.

Позже следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер.