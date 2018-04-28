Интернет-омбудсмен: Война Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предрек, что война Роскомнадзора с Telegram будет продолжаться вечно.

Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать мессенджер посредством блокировки IP-адресов.



"Это вечно может продолжаться, потому что Telegram - это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - сказал Мариничев РИА Новости.

Он назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

Как пояснил интернет-обмудсмен, "любая найденная брешь будет немедленно завуалирована новым обновлением", а попадание под блокировку сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировки (VPN/Proxy).

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Hанее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.