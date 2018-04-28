На Ямале директор муниципального СМИ обокрал район на 16 миллионов

Прокуратура добилась обвинительного приговора директору муниципального СМИ "Студия факт" за кражу из бюджета Тазовского района 16 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи выяснили, что в феврале 2011 – декабре 2013 гг. директор заключал договоры на трансляцию программ с компанией "Факт", принадлежащей его зятю. Притом делал он это по цене, значительно выше рыночной. Финансировала съемки администрация Тазовского района в рамках целевых субсидий. Бюджет пострадал на 16 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело, которое в июне 2016 г. ушло в суд. Виновник не приходил на заседания, из-за чего его пришлось арестовать. В сентябре 2017 г. Фемида оправдала ямальца. 21 декабря прошлого года окружная инстанция по инициативе прокурора отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. 20 апреля директора приговорили к пяти годам условно и испытательному сроку в четыре года. Кроме того, он должен будет вернуть в бюджет все полученные деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.