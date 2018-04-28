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В Перми прошли слушания по уголовному делу об обрушении на детей сцены у ДК Солдатова
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Перми начался суд по делу об обрушении звуковой башни на детей из танцевального коллектива "Юность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского районного суда.

Предполагаемый виновник обрушения металлической конструкции - предприниматель Арсений Юдин. Предварительные слушания по делу состоялись накануне. Заседание проходило в закрытом для прессы режиме.

По информации РБК-Пермь, свою вину подсудимый признает. Сторона защиты ставит под сомнение результаты технической и технико-технологической экспертиз и ходатайствует об исключении этих документов из уголовного дела

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского районного суда, следующее заседание по делу состоится 10 мая, в 16.00.

Напомним, 24 мая 2017 г. во время подготовки празднования Дня славянской письменности на детей из танцевального коллектива "Юность" упала звуковая башня. Пострадали восемь детей, одна девочка получила тяжелую травму. В тот же день ее экстренно прооперировали. Несколько дней она пробыла в коме.

Другие новости по темам: ДК Солдатова, Пермь, концерт в честь дня славянской письменности, уголовное дело
28.04.2018 08:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 15:56 Мск
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В Перми прошли слушания по уголовному делу об обрушении на детей сцены у ДК Солдатова
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