Вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным для болельщиков

Вход на финальный матч Кубка России по футболу, который пройдет 9 мая в Волгограде, будет бесплатным для всех болельщиков.

Напомним, на минувшей неделе были сыграны полуфиналы Кубка России. Курский "Авангард" с минимальным счетом одолел ярославский "Шинник", а ленинградский "Тосно" сенсационно выбил из розыгрыша главного фаворита турнира - "Спартак", победив московский клуб в серии пенальти.

Встреча пройдет на новой "Волгоград Арене", начало – в 19.00 по московскому времени. Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, вход на матч будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам. О том, как получить такой билет, на сайте РФС есть подробная инструкция.

Напомним, номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу будет "Тосно".