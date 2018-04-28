Под Челябинском штурмовики СУ-25 уничтожили бронетехнику условного "противника"

Штурмовики Су-25 российской авиабазы Кант в Киргизии уничтожили бронетехнику условного "противника" на учении под Челябинском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до 3 тыс. метров в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления. Летчики применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и авиационные бомбы.

Напомним, российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии на аэродром Шагол для участия в учении.