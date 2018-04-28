Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

"Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей", - подчеркнул пресс-секретарь посольства.



Кроме этого, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами и "развязанной антироссийской кампании", отметил пресс-секретарь посольства По его словам, россияне опасаются, что дети попадут в недружелюбную среду в случае обучения в Британии.

По информации посольства, в английских школах также проводятся "различные политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников".

"Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с "Брекзитом" убытки", - добавили в диппредставительстве.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта.

Ранее сообщалось, что студентов, обучающихся в странах, "проявляющих недружественное отношение" к России, будут возвращать на родину.