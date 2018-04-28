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Суд вынес приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова
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Алексей Карпов, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Ленинском районном суде Екатеринбурга закончили рассматривать дело экс-прокурора Алексея Карпова, который обвиняется по новому эпизоду - покушение на убийство своего бывшего сообщника Александра Бабусенкова. Сегодня суд вынес свой приговор, передает корреспондент Накануне.RU.
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Гособвинение на последнем заседании запросило для него 13 лет по новому эпизоду, а после сложения с ныне отбываемым 20-летним сроком - суммарно 25 лет лишения свободы, а также штраф в 1 млн руб. Отметим, что каждое судебное заседание менялся государственный обвинитель. Карпов вину не признал, при этом от последнего слова отказался.

В прениях сторон Карпов высказал следующую точку зрения. Дело в том, что незадолго до судебных разбирательств, он дал в займы одному из бывших сообщников - Дмитрию Бушмакину более 2 млн руб, якобы на развитие бизнеса. После того, как долг не возвращался, Карпов отправил два требования на возврат денег. А уже после этого появился новый эпизод дела, вот только не стороны "жертвы", а со стороны Бушмакина. Как заявил подсудимый, убийство он не заказывал. По словам адвоката обвиняемого, неизвестно, сколько еще раз изменит свои показания Бушмакин.

Алексей Карпов, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 28 апреля, суд признал Карпова виновным в организации покушения на экс-сообщника Бабусенкова. Суд подсчитал, что Бабусенков и Бушмакин сообщили суду верные данные. В итоге по новому эпизоду Алексею Карпову назначено девять лет лишения свободы, а по совокупности - 21 год с ограничением свободы на два года и штраф в 1 млн руб.

Дело Карпова погремело на Среднем Урале в середине 2010-х, его осудили за два эпизода к крупному сроку. По версии следствия, в феврале 2010 года между Карповым (ранее занимал должность заместителя директора ООО "Юридическая компания "Защита права") и работавшей бухгалтером в его фирме Анастасией Чечелевой произошел конфликт из-за долга Карпова. Экс-прокурор нашел посредников для осуществления расправы над своей сотрудницей. Карпов предложил деньги своему знакомому Дмитрию Бушмакину - порядка 150 тыс. руб. Бушмакин согласился, после чего встретился с Алексеем Савосиным и Александром Бабусенковым. Результатом "переговоров" стала сумма в 350 тыс.руб. Убийство произошло 24 февраля в гаражном боксе.

Алексей Карпов, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Следующее преступление было совершенно теми же лицами в феврале 2012 года. В собственном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на троллейбусном кольце на улице Крауля был убит бизнесмен, генеральный директор "Сибирской торговой компании" Евгений Коновалов. По версии следствия, "заказчиком" являлся именно Карпов. Мотивом стали бизнес-интересы экс-прокурора и дальнейшее покушение на мошенничество. Жизнь бизнесмена злоумышленники оценили в 500 тыс. руб.

Алексей Карпов, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Теперь выяснилось, что Карпов также пытался организовать убийство и одного из "помощников" - Александра Бабусенкова. По версии следствия, в феврале 2012 года Карпов в "Кофейне №7" в Екатеринбурге "вновь предложил Дмитрию Бушмакину совершить убийство с целью сокрытия организации приготовления к убийству Коновалова", и Алексею Савосину было поручено исполнение. Мужчины согласились, позже отказались от этой идеи, но боялись мести. По версии следствия, они обманули Карпова, и во время встречи с Бабусенковым сообщили "жертве" о поручении, тот, в свою очередь, передал им свой паспорт и телефон, чтобы они предъявили Карпову доказательства "выполненного" поручения.

"Выживший" тогда Бабусенков, по данным нашего источника, недавно дал показания, которые и легли в основу новой "уголовки". Как полагает следствие, причина покушения на Бабусенкова - осведомленность о подготовке к убийству генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова.

Алексей Карпов, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

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28.04.2018 08:48 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб


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Суд вынес приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова
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