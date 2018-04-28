В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту массовых отравлений школьников

В Туринске возбуждено уголовное дело по факту массовых отравлений учащихся школы №1. 33 подросткам поставлен диагноз – "острый гастроэнтерит неустановленной этиологии", 12 школьников были госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Поводом для проверок в образовательном учреждении послужили массовые обращения школьников за медицинской помощью в декабре 2017 года.

В ходе проверки выяснилось, что причиной отравления учащихся школы № 1 стало оказание муниципальным унитарным предприятием Туринского городского округа "Комбинат школьного питания" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, а также нарушение санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи.

По результатам лабораторных испытаний Роспотребнадзора установлено, что манная каша не соответствовала показателям качества, а кипяченая вода - требованиям санитарных норм. Кроме того, были выявлены нарушения инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства, а также у кухонного работника обнаружен золотистый стафилококк.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Отметим, что недавно Следственный комитет организовал проверку в екатеринбургской школе-интернате №11 после того, как 16 учеников обратились в больницу с жалобами на боль в животе. У пятерых из них был выявлен норовирус второго типа.