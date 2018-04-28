На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 104 работникам санатория

В Озерске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам санатория "Сунгуль" в сумме более 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В период 2017 – 2018 годов руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 104 сотрудниками в сумме более 8 млн рублей.

"В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших", - рассказали в СК.