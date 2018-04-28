"Это долгий конфликт между бизнесменами": подробности стрельбы в жилом комплексе "Бажовский" в Екатеринбурге

В Следственном комитете рассказали подробности вчерашней стрельбы в жилом комплексе "Бажовский", который находится на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, после осмотра места происшествия и допроса свидетелей (в том числе, непосредственного очевидца), удалось выяснить следующее: днем 27 апреля в офис частной компании пришел бывший директор другой (сторонней) фирмы, а вслед за ним – и бывший собственник этой же фирмы.

"По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества (по сути, был вынужден расплачиваться за него). В ходе конфликта бывший собственник произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой (впоследствии он все-таки скончался в больнице). Таким образом, согласно полученным данным, между указанными двумя мужчинами был длительный межличностный конфликт. Также необходимо отметить, что в результате произошедшего между указанными мужчинами инцидента со стрельбой более никто из посторонних граждан (в том числе, непосредственный свидетель) не пострадали", - сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "убийство".

"В настоящее время все обстоятельства данного конфликта выясняются, для чего следствием СКР по-прежнему проводятся допросы свидетелей. Также будет проведен комплекс необходимых экспертиз", - добавили в ведомстве.