Дмитрий Крамаренко стал главным тренером ХК "Молот - Прикамье"

в этот день
28.04.18
08:35
В Екб.10:35
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 365



Новости
28.04.2018 07:40 Мск (09:40 Екб)
спорт | Пермский край
Дмитрий Крамаренко стал главным тренером ХК "Молот - Прикамье"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дмитрий Крамаренко, главный тренер «Молота-Прикамье» (2018) | Фото: hc-molot.ru

Подписаны контракты с новым главным тренером хоккейного клуба "Молот-Прикамье" и помощником главного тренера на сезон 2018/19. В новом сезоне командовать пермской хоккейной дружиной будет Дмитрий Крамаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Дмитрий Крамаренко - воспитанник карагандинской школы хоккея. Профессиональную карьеру он начал в Тольятти, в амплуа защитника, где провел всего один сезон, после чего вернулся в Казахстан.

Выступал за карагандинский ХК "Казахмыс", павлодарский "Иртыш", астанинский "Барыс" и другие.

С 2010 года тренировал команды, выступавшие в Чемпионате Казахстана ("Арыстан", "Кулагер", "Темиртау"). В 2017 г. занял место на тренерском мостике ХК "Скарыарка".

Другие новости по темам: Молот-Прикамье, хоккейный клуб, Дмитрий Крамаренко
28.04.2018 07:40 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
09:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 09:43 Мск
Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" объявил о поиске спонсоров

Ранее 08.12.2017 10:41 Мск
Финансирование спортивных клубов в Пермском крае будет ежегодно снижаться на 5%

Ранее 01.12.2017 10:35 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" отказался от участия в играх Чемпионата России 2018 из-за отсутствия денег

Ранее 27.11.2017 07:57 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" вылетел из чемпионата из-за отсутствия денег

Ранее 20.11.2017 13:47 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" продолжает залезать в долги

Ранее 03.11.2017 09:49 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" продолжит играть на деньги родственников главного тренера

Ранее 26.10.2017 09:42 Мск
Максим Решетников дал полгода на поиски спонсоров для спортивных клубов Пермского края

Ранее 25.10.2017 13:42 Мск
Владимир Путин раскритиковал "новаторский закон" Чиркунова

Ранее 13.10.2017 09:40 Мск
"Если деньги не найдут, то вылетят". Министр спорта Пермского края отказался помогать волейбольному клубу в поисках спонсора

Ранее 11.10.2017 09:49 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" просит деньги у болельщиков на следующий матч

Ранее 18.09.2017 12:54 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" победил в матче без зрителей

Ранее 14.09.2017 11:50 Мск
"Готовимся к плохому". Путин заявил, что клуб "Прикамье" не нашел финансирования

Ранее 02.08.2017 15:22 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" примет участие в Чемпионате России, но судьба клуба все еще под вопросом

Ранее 18.07.2017 12:17 Мск
Волейбольный клуб "Прикамье" ведет переговоры о начале сезона

Ранее 27.06.2017 11:19 Мск
Минспорта Пермского края пообещало помочь "Прикамью" в переговорах со спонсором

Ранее 27.06.2017 09:59 Мск
Путин заявил о недофинансировании "Прикамья": "Возможно, придется закрыть"








Добавить комментарий:

Дмитрий Крамаренко стал главным тренером ХК "Молот - Прикамье"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+