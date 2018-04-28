Дмитрий Крамаренко стал главным тренером ХК "Молот - Прикамье"

Подписаны контракты с новым главным тренером хоккейного клуба "Молот-Прикамье" и помощником главного тренера на сезон 2018/19. В новом сезоне командовать пермской хоккейной дружиной будет Дмитрий Крамаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Дмитрий Крамаренко - воспитанник карагандинской школы хоккея. Профессиональную карьеру он начал в Тольятти, в амплуа защитника, где провел всего один сезон, после чего вернулся в Казахстан.

Выступал за карагандинский ХК "Казахмыс", павлодарский "Иртыш", астанинский "Барыс" и другие.

С 2010 года тренировал команды, выступавшие в Чемпионате Казахстана ("Арыстан", "Кулагер", "Темиртау"). В 2017 г. занял место на тренерском мостике ХК "Скарыарка".