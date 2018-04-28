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За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

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Новости
28.04.2018 07:26 Мск (09:26 Екб)
политика
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд
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коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Более $430 млрд было незаконно вывезено из России в 2000-2017 г. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что незаконный вывод капитала из России является одной из главных проблем, решение которой существенно повлияет на прорывное развитие в различных секторах экономики.
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"Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — сказал сенатор в интервью РИА Новости.

По словам Бондарева, комитет по обороне и безопасности Совета федерации предлагает сформировать механизмы, которые будут выявлять и пресекать незаконные сделки, выявлять организации, создаваемые для уклонения от уплаты налогов и выведения материальных средств из России. В числе предложений комитета - реформировать систему банковского надзора и усовершенствовать взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщало Накануне.RU, советник президента РФ Сергей Глазьев оценил отток капитала за последние 30 лет в $1 трлн.

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28.04.2018 07:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:26 Екб


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За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд
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