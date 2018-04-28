За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Более $430 млрд было незаконно вывезено из России в 2000-2017 г. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что незаконный вывод капитала из России является одной из главных проблем, решение которой существенно повлияет на прорывное развитие в различных секторах экономики.

"Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — сказал сенатор в интервью РИА Новости.

По словам Бондарева, комитет по обороне и безопасности Совета федерации предлагает сформировать механизмы, которые будут выявлять и пресекать незаконные сделки, выявлять организации, создаваемые для уклонения от уплаты налогов и выведения материальных средств из России. В числе предложений комитета - реформировать систему банковского надзора и усовершенствовать взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщало Накануне.RU, советник президента РФ Сергей Глазьев оценил отток капитала за последние 30 лет в $1 трлн.