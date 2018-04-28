Накануне инаугурации Путина чиновники снизят публичную активность

3 мая премьер Дмитрий Медведев посетит ВДНХ, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

О предстоящем визите рассказали два источника в аппарате правительства. По их словам, премьер осмотрит выставку, а также проведет совещание по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. "Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете",— говорит один из собеседников. Официально в Белом доме эту информацию пока не комментируют.

В минувший четверг Медведев провел последнее заседание правительства в нынешнем составе, на котором обсуждались вопросы таможенного регулирования и государственной поддержки страхования в сельском хозяйстве. После заседания премьер отблагодарил подчиненных за проделанную работу, утверждает источник в Белом доме: господин Медведев организовал фуршет с шампанским и закусками, а некоторым из чиновников вручил высшую награду правительства — медаль имени Столыпина I степени (является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития России). Не исключено, что кабинет министров снова соберется в субботу 5 мая, чтобы обсудить координацию действий перед инаугурацией президента.

После 3 мая федеральные чиновники уйдут из публичного пространства: по словам правительственных и кремлевских источников, из администрации президента членам кабинета министров и региональным властям уже поступила рекомендация "снизить медийную активность", чтобы не перебивать "информационную повестку первого лица" в преддверии инаугурации. Политолог Аббас Галлямов называет такое решение правильным "с технологической точки зрения": "Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое", пишет газета "Коммерсант".