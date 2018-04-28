В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали информацию о "банкротстве"

В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали публикацию Накануне.RU, согласно которой, в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступил иск о банкротстве этой компании (учредитель - "Интертехэлектро-Новая генерация").

С иском обратился екатеринбургский завод блочно-модульных котельных "ЭнергоЛидер". Сумма исковых требований - 2,2 млн руб.

"По состоянию на текущую дату задолженность перед компанией-подрядчиком ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер отсутствует", - заявили в пресс-службе "Ямалкоммунэнерго". Там отметили, что между компаниями было заключено два контракта. По первому их них компания-подрядчик имел значительные нарушения установленных сроков выполнения работ. Второй контракт был расторгнут в связи с отказом исполнителя от выполнения взятых на себя обязательств.

"Ямалкоммунэненрго" - крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие. Его филиалы действуют в Муравленко, Губкинском и Надыме, а также в Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних предприятия – ОАО "Тепло-Энергетик" в городе Лабытнанги и ООО ЭК "ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" в селе Красноселькуп.

Потребители услуг – население, предприятия и организации городов и районов ЯНАО - это 3011 юридических и более 90 тыс. физических лиц.