В Свердловской области пытались убить главу Талицкого городского округа

В Свердловской области заведено уголовное дело о покушении на убийство главы Талицкого городского округа.

Как сообщили Накануне.RU СУ СКР региона, на место происшествия совместно с органами полиции выезжали представители Следственного комитета, в том числе, сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия, оказывающие содействие в фиксировании и изъятии вещественных доказательств при помощи новейшей криминалистической техники.

В рамках уголовного дела выясняются обстоятельства инцидента. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.