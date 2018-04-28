"Почта России" заставит россиян открыть и показать содержимое посылок

Россиян заставят показать содержимое посылок, которые будут отправляться в регионы, где будут проходить матчи ЧМ по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Почты России", вскрывать отправления придется с 1 мая по 25 июля. Это касается посылок, отправляемых в Волгоградскую и Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую и Самарскую области, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область.

Почтовые отправления будет необходимо предъявлять работникам почтовых отделений связи в открытом виде. При этом компания рекомендует клиентам отправлять посылки с описью вложения.

В "Почте России" считают это "стандартной практикой", которую практикуют во всем мире на период проведения массовых мероприятий. "Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций 2017 года", — заявили в компании.