В США рассказали о судьбе попавшей в Россию ракеты "Томагавк"

в этот день
28.04.18
04:32
В Екб.06:32
Эксперт: Помощник президента Андрей Белоусов может занять пост премьера
"ВСМ, как межрегиональное метро". Челябинск и Екатеринбург обсудили перспективы ветки
В федеральном вузе - скандал из-за фото студента в нацистской форме
Главное
Дерипаска сократит долю в En+ после ультиматума США

Тема дня
"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Telegram. Чья многоходовочка? Ведомства, игроки IT-отрасли и силовики перекидывают проблему блокировки гордого мессенджера, как горячую картошку, но до сих пор так и не стало понятно, зачем, почему и кем на самом деле этот процесс был запущен. Ясно только одно –Telegram всё ещё не заблокирован.
26.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 345



Новости
28.04.2018 03:34 Мск (05:34 Екб)
политика | В России | За рубежом
В США рассказали о судьбе попавшей в Россию ракеты "Томагавк"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: РИА

Американское издание Popular Mechanics рассказало о возможной судьбе попавшей из Сирии в Россию крылатой ракеты "Томагавк".
Читайте также:

Как пишет журнал, при исследовании оружия противника интерес вызовет, прежде всего, возможность его уничтожения. "Передатчики могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут помочь обнаружить ее [ракету] с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о расположении защитного радара", — пишет Popular Mechanics.

По данным издания, большинство современных ракет, предназначенных для поражения целей противника, сконструированы так, чтобы противник не мог раскрыть ее устройство.

Журнал отмечает, что представленные Минобороны России обломки "далеки от неопровержимых доказательств" того, что системы противоракетной обороны Сирии успешно перехватили западные ракеты.

Также журнал, ссылаясь на опыт применения российских крылатых ракет "Калибр" в Сирии, отмечает, что точность попадания в цель у "Томагавков" выше, сообщает Lenta.ru.

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.

5 апреля в Минобороны России показали боевую часть "Томагавка". Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения.

Другие новости по темам: Томагавки, ракеты, Сирия
28.04.2018 03:34 Мск | Денис Линов
05:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 01:26 Мск
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"

Ранее 14.04.2018 12:06 Мск
Минобороны России рассказало о результатах ракетного удара США по Сирии








Добавить комментарий:

В США рассказали о судьбе попавшей в Россию ракеты "Томагавк"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+