В США рассказали о судьбе попавшей в Россию ракеты "Томагавк"

Американское издание Popular Mechanics рассказало о возможной судьбе попавшей из Сирии в Россию крылатой ракеты "Томагавк".

Как пишет журнал, при исследовании оружия противника интерес вызовет, прежде всего, возможность его уничтожения. "Передатчики могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут помочь обнаружить ее [ракету] с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о расположении защитного радара", — пишет Popular Mechanics.

По данным издания, большинство современных ракет, предназначенных для поражения целей противника, сконструированы так, чтобы противник не мог раскрыть ее устройство.

Журнал отмечает, что представленные Минобороны России обломки "далеки от неопровержимых доказательств" того, что системы противоракетной обороны Сирии успешно перехватили западные ракеты.

Также журнал, ссылаясь на опыт применения российских крылатых ракет "Калибр" в Сирии, отмечает, что точность попадания в цель у "Томагавков" выше, сообщает Lenta.ru.

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.

5 апреля в Минобороны России показали боевую часть "Томагавка". Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения.