Германия и США оценивают эффект от антироссийских санкций

Германия и США оценивают и обсуждают эффект, который оказали на Россию новые санкции.

Об этом по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, власти Германии тесно сотрудничают с представителями американской администрации и обмениваются мнениями по тому, какое воздействие на Россию оказали новые ограничения.

"Что касается конфликта с Россией, включая роль России в Сирии, то мы едины по этому вопросу с США", — сказала канцлер, сообщает РБК.

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли ряд российских компаний, политиков и предпринимателей.