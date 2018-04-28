Российский предприниматель подал в суд на Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн руб. из-за убытков.

По словам бизнесмена, он понес финансовые потери из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram. Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации. Александр Вихарев руководит компанией, которая занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость.

Из-за блокировок сторонних ресурсов бизнесмену "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании". Убытки компании составили 5 млн руб., сообщает РИА "Новости".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.