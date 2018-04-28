Трамп встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие несколько недель

Встреча президента США и лидера Северной Кореи должна состояться в ближайшие несколько недель.

Об этом глава Белого дома рассказал на встрече со спортсменами-олимпийцами. Трамп пожелал, чтобы все жители Корейского полуострова смогли однажды "жить в гармонии, процветании и мире". "Похоже, что это вполне возможно. Когда я только начинал, все говорили, что это невозможно. Что есть только две возможности — оставить все как есть или начать войну. А сейчас мы видим, что есть еще одна возможность — и она лучше, чем кто-либо мог представить", — сказал американский президент.

По словам Трампа, встреча с Ким Чен Ыном может пройти в ближайшие несколько недель: "Мы будем искать пути для денуклеаризации Северной Кореи и всего Корейского полуострова. Надеюсь, что в один день атлеты смогут соревноваться в Корее, свободной от ядерного оружия".

Трамп также заявил, что сейчас рассматривается краткий список мест, где может пройти встреча с Ким Чен Ыном. "У нас рассматриваются, пожалуй, два или три места для этого. И надеюсь, у нас будет большой успех", — отметил президент США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Северная Корея настаивает на проведении встречи лидеров в Пхеньяне. В качестве еще одного вероятного места саммита рассматривается столица Монголии Улан-Батор, сообщает РБК.

Напомним, 27 апреля лидеры КНДР и Республики Корея в ходе саммита подписали Пханмунчжомскую декларацию. В документе говорится о том, что стороны будут продолжать переговоры, направленные на подписание мирного договора, ослабление военной напряжённости и ядерное разоружение Корейского полуострова.