В Калининградской области при взрыве боеприпаса погиб ребенок

Ребенок погиб на территории бывшего воинского полигона в Калининградской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, следователи установили, что в ходе игры дети бросили камень в предмет, предположительно боеприпас, лежавший на земле, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте, две девочки 2007 и 2012 г.р, получили осколочные ранения.

Следователи с привлечением специалистов-взрывотехников осматривают место происшествия на бывшем воинском полигоне. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.