В Кирове пьяные девушки напали на сотрудников ДПС

В Кирове компания из пьяных девушек напала на сотрудников дорожно-патрульной службы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, девушки сняли квартиру для вечеринки, которая продолжалась всю ночь. Рано утром соседи пожаловались на шум и вызвали сотрудников полиции. Та как все экипажи патрульно-постовой службы были заняты, вызов передали ближайшему патрулю ДПС.

После того как приехали полицейские, некоторые девушки начали буянить и их стали выводить на улицу, чтобы отвезти в участок. На улице участницы застолья набросились на сотрудников правоохранительных органов. Один из патрульных достал телефон и начал снимать происходящее на видео, что ещё больше разозлило нарушительниц закона. "Убери камеру, ты что, тупой?", — говорит одна из девушек.

На вечеринке присутствовали также парни, но те в драку с полицейскими вступать не стали. Сейчас две девушки находятся в отделении полиции. В отношении них решается вопрос о заведении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти.