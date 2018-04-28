В США отреагировали на решение Дерипаски сократить долю в En+

Минфин США отреагировала на решение Олега Дерипаски сократить свою долю в En+ – основном акционере UC Rusal – ниже 50%.

Как заявили в министерстве, это не является основанием для вывода компании из-под санкций. "Снижение доли владения [компанией] лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения [компании] из санкционного списка", — заявил официальный представитель американского Минфина. По его словам, Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина) "проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение [из санкционного списка] и не спекулирует на конкретных результатах и сценариях".

Представитель министерства финансов США отметил, что позиция ведомства заключается в том, что "путь для ослабления санкций против Rusal лежит через выход Олега Дерипаски из капитала и отказ от контроля над компанией", сообщает РБК.

Днем ранее стало известно, что российский олигарх Олег Дерипаска согласился снизить свою долю участия в акционерном капитале En+ до уровня ниже 50% и согласился с предложением председателя совета директоров Лорда Баркера подать в отставку из совета директоров.