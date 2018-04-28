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28.04.2018 09:48 Мск (11:48 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Спаивание подростков, нарушение пожарных норм, незаконная надстройка: в ОП РФ перечислили претензии к рестораторам столицы
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алкоголь, алкоголик, пиво (2016) | Фото:evo-rus.ru

В 117 столичных кафе и ресторанах регулярно совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом алкоголя и наличных, несоблюдением норм пожарной безопасности, проституцией, рассказал руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики и член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский на заседании круглого стола 27 апреля, посвященного правонарушениям в сфере общественного питания, в Общественной палате РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Владельцы десятка тысяч предприятий общественного питания в Москве обогащаются за счет экономии на несоблюдении требований законодательства, сообщил Александр Хаминский

"Основные виды преступлений: нарушение общественного порядка на предприятии и прилегающих территориях, незаконный оборот алкоголя, допуск лиц, продающих наркотики и занимающихся проституцией, несоблюдение требований пожарной безопасности, нарушения, связанные с оборотом наличных, организация незаконных концертов. Все это происходит при попустительстве должностных лиц", - рассказал Александр Хаминский.

За последние 15 месяцев общественный совет подал в надзорные органы более 50 заявлений о проверках, но в ответ получал отказ со ссылкой на так называемые "надзорные каникулы".

"Хочу заявить: надзорные каникулы не распространяются на риски жизни и здоровью граждан!" – подчеркнул глава общественного совета при МВД.

По словам Хаминского, часть рестораторов обогащаются за счет оформления депозита. Так например, в одном из ресторанов в Сибири обязательным условием посещения является покупка бутылки шампанского за 35 тыс. руб.

В стрип-клубах оказывают платные секс-услуги, а в некоторых "мьюзик-барах" незаконно проводят концерты, используя вместо билетов установленного образца суррогаты, добавил докладчик.

Отдельные заведения пристраивают себе дополнительные квадратные метры. Один ресторан на Цветном бульваре в Москве незаконно построил себе третий этаж, а ресторан на Большой Дмитровке разобрал часть крыши 1910 года постройки и возвел сверху всесезонный павильон, рассказал Хаминский.

При этом алкогольные лицензии в таких заведениях, как правило, оформлены только на законные помещения. По факту же алкоголь продается и на площадках, формально не существующих.

По данным докладчика, требования к эвакуационным выходам и первичным средствам пожаротушения якобы не соблюдают "Джаз-клуб Андрея Макаревича" и ресторан "Русский". Первый находится в подвале, второй – на 85 этаже башни "Око" в "Москва-сити".

"В случае задымления или возгорания фактически исключена возможность посетителям и персоналу покинуть помещение", - сказал Хаминский про джаз-клуб.

Что касается ресторана на 85-м этаже, то МЧС проводило проверку и привлекло владельца к ответственности, правда, через два месяца нарушения администрация так и не исправила.

Отдельный пласт преступлений касается вовлечения молодежи в антисоциальный образ жизни.

"В Москве есть ряд питейных заведений, рассчитанных именно на целевую аудиторию подростков, там алкоголь продают лицам, не достигшим 21 года, создают возможность приобретения психоактивных веществ. Я иногда проезжаю мимо таких заведений в позднее время и вижу подростков, вышедших покурить. Они не пьяные, они, не побоюсь этого слова, обдолбанные", - сообщил Александр Хаминский.

Таких людей, с его слов, он, например, видел у клуба "Крейзи-Дейзи", рядом с которым находилось также отделение районного МВД. Полицейские нередко заходили проверять заведение, пока оно не переехало в здание через дорогу, которое относится уже к другому району и другому ОМВД.

"Необходимо выдавать паспорта безопасности. Насколько я знаю, ни один ресторан Москвы такой паспорт не получил", - заметил Хаминский.

Общественник заявил, что надзорные органы медленно реагируют на обращения совета и не торопятся с проверкой.

Модератор дискуссии, заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил создать интерактивную карту нарушений.

"Люди должны знать, что они, заходя в ресторан на 85 этаже, рискуют жизнью", - резюмировал он.

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28.04.2018 09:48 Мск | Москва | Анна Смирнова
11:48 Екб


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Спаивание подростков, нарушение пожарных норм, незаконная надстройка: в ОП РФ перечислили претензии к рестораторам столицы
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